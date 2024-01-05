هيئة المسرح والفنون الأدائية تُدشن النسخة الأولى من مهرجان أندية الهواة المسرحي

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، في كلمة له خلال حفل الافتتاح، أنَّ مهرجان أندية الهواة المسرحي يشكِّل محطة مهمة في القطاع المسرحي السعودي، الذي يشهد طفرةً لا مثيل لها تتوافق مع تطلعات الإستراتيجية الوطنية للثقافة التي تعمل تحت مظلة رؤية السعودية 2030؛ لدمج ثقافة المسرح والفنون الأدائية في نمط الحياة اليومية لجميع المواطنين والمقيمين، والارتقاء بجودة الحياة لجميع فئات المجتمع.