الخطاط السعودي "جمال الربيعة" "ثاني العالم" في الخط العربي

وقد التقت وكالة الأنباء السعودية بالخطاط السعودي في مدينة الجبيل، والذي أبدى فخره بتمثيل الوطن في هذه المناسبة، وحماسه لتقديم الأفضل في المشاركات المختلفة القادمة، منوهًا إلى ما تشهده المملكة اليوم من تطور ونماء وحركة ثقافية وفنية كبيرة.

يُذكر أن "الربيعة" مثّل المملكة العربية السعودية، وشارك بأكبر عدد من بين الخطاطين في المهرجانات والمسابقات والملتقيات الفنية حول العالم، كما حصد العديد من الجوائز والأوسمة والتكريمات بمختلف دول العالم من الصين إلى أوروبا، ويعد رائدًا من رواد فن الخط العربي المعروفين، ومن المحدثين للخط الكوفي في عصره.