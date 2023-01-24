"الثقافة" توقّع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الملك خالد

وتأتي اتفاقية التعاون انطلاقًا من مبدأ العمل المشترك الذي تنتهجه وزارة الثقافة مع منظمات القطاع غير الربحي، وسعيًا لتوحيد الجهود بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي؛ للعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م في جوانبها الثقافية، والمساهمة في تعظيم الأثر الاجتماعي والبيئي للسياسات الثقافية.