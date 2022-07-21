هيئة الموسيقى تنظّم مهرجان "موسيقى الجاز العربي" في الظهران إكسبو

تنظّم هيئة الموسيقى غداً مهرجان "موسيقى الجاز العربي" احتفاءً بدور آلة العود في موسيقى الجاز، حيث سيجتمع ولأول مرة في الظهران إكسبو بمدينة الدمام مجموعة من فناني الجاز، والملحنين من الوطن العربي وأوروبا في حدثٍ هو الأول من نوعه.