وزير الثقافة يشارك بافتتاح معرض ألف "الثقافة من أجل السلام" بالمكسيك

شارك وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، في افتتاح معرض التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألف) الذي حمل عنوان "الثقافة من أجل السلام"، الذي أُقيم ضمن فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكلت 2022) الذي تستضيفه العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2022م.