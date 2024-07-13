غانم السليطي.. فنان قطري أحبَّ الخليج وزاحم النجوم المصريين في وطنهم

وبعد نجاح تجربته المسرحية الأولى مثَّل السليطي 4 مسرحيات أخرى في قطر، قبل أن يلتحق بمعهد العلوم للفنون المسرحية في مصر، ويتخرج عام 1978، ثم قدم عددًا من الأعمال التلفزيونية، كان أولها مسلسل "ساهي"، ثم مسلسل "عيد وسعيد" الذي لم يحالفه الحظ في النجاح، بعدها انطلق بثلاثية عرس الفريج وحكايات (أبو علي)، ثم شارك ممثلاً في البرنامج الوثائقي "سلامتك"، وأيضًا كان له دور مهم في مسلسل قطري اسمه "أحلى الأيام" في أواسط الثمانينيات، ولاقى نجاحًا آنذاك، ثم مسلسل "فايز التوش" الذي اشتُهر به.