بفعاليات نوعية.. "الثقافة" تطلق "مهرجان الشعر النبطي" في القصيم

ويُمثّل "مهرجان الشعر النبطي"، أحد الأنشطة التي تقدمها وزارة الثقافة مع اقتراب ختام مبادرة "عام الشعر العربي 2023" التي احتفت على مدار عام كامل بواحد من أبرز الرموز الثقافية المرتبطة بالثقافة السعودية والعربية، ويهدف المهرجان إلى المحافظة على الهوية السعودية عبر الاهتمام بالقصيدة النبطية مع اختلاف اللهجات المستخدمة فيها، وتعزيز مكانة الشعر النبطي في ثقافة الفرد والمجتمع، إلى جانب إثراء الساحة الشعرية الإبداعية في المملكة بصفتها مهدَ الشعر، والحضارات.