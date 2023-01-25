بمناسبة اليوم العالمي للتعليم.. "التربية العربي لدول الخليج" ينظم ندوة "دور المنظمات الدولية والإقليمية"

وفي افتتاح الندوة أوضح المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن العاصمي، أن تحقيق الهدف الرابع من أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة يحتاج إلى أن تتكيف أنظمة التعليم مع المهارات المتغيرة المطلوبة في المجال المهني، وأن تتطور موارد التعليم لتعكس هذه التحولات، وأن توجد بدائل لمن خرجوا عن النظام التعليمي تمكنهم من بناء مهارات الحياة الأساسية، متمنياً أن تجيب الندوة عن السؤالين: ماذا بعد القمة؟ وما دور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم الدول لتحقيق التقدم المنشود في مسارات العمل الخمسة التي أكدتها القمة؟