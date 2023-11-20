"شتيوي الغيثي": تاريخ حائل مليء بالحكايات المغمورة.. والأدباء عجزوا عن ملء فراغها لهذه الأسباب

أكد الأديب السعودي الدكتور شتيوي الغيثي، أن منطقة حائل مليئة بالأحداث الشعبية البدوية التي تحمل بين طياتها حكايات لم تُسرد بعد، إما لأسباب عادات قبلية أو في بعضها سياسية، مشيراً إلى أن من تطرق لها في رواياته أو أطروحاته، كان ذلك سردياً وليس لبيان قيمتها، وهو الأمر الذي جعل في حكايات تلك الأحداث فراغات عجز المتلقي أو القارئ في تاريخ أو أدب حائل، عن ملئها.