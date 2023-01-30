مركز الحوار الوطني يستعرض جهود المملكة في تعزيز الأخوة الإنسانية

يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني, الأحد القادم، تنظيم الملتقى الأول للأخوة الإنسانية "حوار للتعايش 2023م" بمشاركة عددٍ من المهتمين والمختصين، وذلك بمقر المركز بمدينة الرياض.
ويأتي الملتقى تزامنًا مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي اعتمدته الأمم المتحدة 4 فبراير، لتفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر، وسبل تعزيزه عالميًا.
ويهدف الملتقى إلى نشر مفهوم الأخوة الإنسانية في الإسلام وتأصيله، وإبراز التقدم الذي تحرزه المملكة في تأصيل مفهوم الأخوة الإنسانية، كما يسعى إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع محليًا وتمكينها من المشاركة في ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية.
وسيناقش الملتقى عددًا من المحاور أبرزها: التأصيل الشرعي لمفهوم الأخوة في الإسلام ودورها في تعزيز القيم الإيجابية التي تنطلق من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية، ومسؤولية التعليم والإعلام في ترسيخ ونشر مبادئ الأخوة الإنسانية، كما يناقش الملتقى الجهود التي تبذلها المملكة من تعزيز الأخوة الإنسانية.