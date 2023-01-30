مركز الحوار الوطني يستعرض جهود المملكة في تعزيز الأخوة الإنسانية

وسيناقش الملتقى عددًا من المحاور أبرزها: التأصيل الشرعي لمفهوم الأخوة في الإسلام ودورها في تعزيز القيم الإيجابية التي تنطلق من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية، ومسؤولية التعليم والإعلام في ترسيخ ونشر مبادئ الأخوة الإنسانية، كما يناقش الملتقى الجهود التي تبذلها المملكة من تعزيز الأخوة الإنسانية.