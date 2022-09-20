في لقاء افتراضي.. "الأدب والنشر" تناقش سبل وآليات تطوير المحتوى الصوتي

كما تطرّق المشاركون لأبرز التحديات التي تواجههم في صناعة المحتوى، مشيرين إلى أن نوعية البرامج الثقافية ونخبوية جمهورها لا تغري المعلنين الباحثين عن برامج ذات انتشار أكبر؛ وهو ما يسبب في كثير من الأحيان صعوبات في الإنتاج وعدم القدرة على دفع تكاليف التسجيل والتحرير والتطوير للبرامج التي تحتاج لفريق متكامل للخروج بمنتج مُرضٍ، مؤكدين أن تقييد المحتوى من قبل المعلنين أو الجهات المنتجة يؤدي في كثير من الأحيان لتواضع الإنتاج، وعدم ظهوره بالشكل المناسب.