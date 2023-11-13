"الفنون البصرية" تضع جدران مبنى قديم بالمغرزات تحت تصرف فناني الجداريات

ويستقطب المهرجان الذي يستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، مجموعةً من الفنانين المتخصصين بصناعة مزيج من المنحوتات والجداريات، ومنهم: ميرامار، وسبايدرتاج، وفرناندو.. إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين السعوديين، وهم: حسن، والماحوزي، وتشوك، وشاكر، والعوفي، وإمبي، والغريب، وعباس، إضافةً إلى نُخبة من الفنانين العرب والعالميين مثل: سان شاين، وبولوترون، ومتوالي، ودبانة، وطارق، وعوض، وساتر، والتجمع الفني ST4، والغشام، والماجد، وشيك شيك، وفاتسباترول، وبراناف، وداكن، وFaith XLVII، وكوبر، وسانشيز، وكوليكتيفو SHN.