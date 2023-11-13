مبادرة سعودية لتوثيق التراث الطهوي.. "اليونسكو" تعتمد "أطلس" لصوْن أساليب الغذاء

وتتمثّل فكرة هذه المبادرة في "أن الطعام والتقاليد تعد أدوات مهمة للتواصل والتقارب بين مجتمعات الأرض وشعوبها؛ مما يعزّز أواصر المحبة والسلام"، وتسعى المبادرة إلى المحافظة على هذه التقاليد المحلية من المتغيّرات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إنشاء منصة دولية تكون بمثابة شبكة دولية لتوثيق التراث الطهوي المشترك للعمل؛ لترسيخ لغة الحوار بين شبكة واسعة من المجتمعات المحلية حول العالم، وخصوصًا الدول الأعضاء التي صادقت على اتفاقية صوْن التراث الثقافي غير المادي 2003، وتغطية مجالات التراث الثقافي غير المادي الخمسة، والذي يُعد دليلًا على تكامل المجالات الخمسة، وارتباطها ببعضها. إضافةً إلى العمل على ممارسة المهارات، والمعارف المرتبطة بفنون الطهي، واستدامتها للأجيال القادمة.