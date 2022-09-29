وزير الثقافة يلتقي بوزيرة السياحة والفنون الماليزية

واستعرض وزير الثقافة مع نظيرته الماليزية العلاقات الثقافية الثنائية بين المملكتين، إلى جانب مناقشة سبل تنمية التعاون والتبادل الثقافي في شتى المجالات الثقافية، مما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وازدهار مستوى الحراك الثقافي بين البلدين الصديقين.