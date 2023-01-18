"شط العرب" وقصة حضارة ترويها البصرة الفيحاء.. هنا أُلفة تجمع دول الخليج العربي

ويتفرع من شط العرب عدد من الأنهار والترع والسواقي الصغيرة التي تقدر بالآلاف، مشكّلة أنهارًا رئيسية معروفة مثل: (نهر الشافي، ونهر الماجدية، والرباط، والخندق، والعشار، والحارة، والسراجي، وحمدان، والحمزة، وأبو مغيرة، وأبو الخصيب)، وجميعها على الضفة الغربية للشط.. أما الضفة الشرقية فهناك أنهر منها: (نهر كتيبان، ونهر الكباسي، وشط العرب الصغير) وغيرها كثر. وتذكر كتب التاريخ أن الأنهار التي تولدت من شط العرب، وتتخلل أراضي البصرة هي 635 نهرًا، منها 470 في الجانب الشمالي، أي من القرنة حتى الفاو، و165 نهرًا في الجانب الشرقي.