مثقّفون: تسمية 2023م بعام "الشعر العربي" دعم من القيادة للأدب العربي

من جهته قال رئيس مجلس إدارة نادي الرياض الأدبي الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود: تسمية هذا العام 2023م بعام الشعر هو انتصار للجمال الذي تختزنه القصيدة العربية، وهو انتصار للشعر العربي الذي بدأ من هذه الأرض، وما زال يضيء الأرض العربية من الماء إلى الماء، كما أن فيه تكريمًا وتشريفًا لكل شاعر عربي يفخر بمنجزه الإبداعي، وينتمي إليه، ولأن هذا القرار صادر من أعلى جهة في وطننا فعلينا أن نحتفي بالشعر العربي حقَّ حفاوته، ونحتفي بفرسان الشعر الذين يصنعون الجمال في قصائدهم، وهنا يأتي دور المؤسسات الثقافية والأدبية في وطننا لتتفاعل مع هذا القرار، وتبتكر طرائق كثيرة للاحتفاء بالشعر والشعراء.