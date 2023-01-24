"الأفلام" تناقش "تجارب في الفيلم الوثائقي السعودي".. عبر لقاء مفتوح

واستعرضوا بعض ما يواجهونه من صعوبات في صناعة الفيلم الوثائقي السعودي، ومنها ضعف عوائدها الاقتصادية والتي في كثير من الأحيان لا تغطي تكاليف إنتاجها، إضافة لتحدي الحصول على ثقة مختلف شرائح المجتمع لسرد قصصهم، وندرة وثائق بعض المواضيع التاريخية، بسبب عدم وجود تسجيلات كافية وواضحة، وهو ما جعل المشاركين يوصون بضرورة أرشفة الأحداث، لاستخدامها مستقبلاً كنقاط مرجعية تسهل عملية صناعة الأفلام بكافة أنواعها.