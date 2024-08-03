الأمسيات الثقافية للجاليات الآسيوية بموسم جدة تُبرز التنوع الثقافي للدول المشاركة

ويأتي المهرجان ضمن فعاليات (موسم جدة)، التي تسعى لتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب، من خلال تقديم فعاليات نوعية، تستهدف جذب الزوار، وتعزز من مكانة جدة كوجهة سياحية وثقافية رائدة؛ ما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 في مجالات الثقافة والسياحة والترفيه.