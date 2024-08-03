الأمسيات الثقافية للجاليات الآسيوية بموسم جدة تُبرز التنوع الثقافي للدول المشاركة

استضاف (موسم جدة 2024) اليوم في نادي الفروسية مهرجان حفلات الجاليات الآسيوية، بمشاركة مميزة من الجاليتَيْن الباكستانية والإندونيسية، تضمنت عروضًا فنية واستعراضية متنوعة، أبرزت التراث الثقافي والموروث الفني لهاتَين الدولتَين؛ ما أسهم في خلق جو من التفاعل والفرح بين الجمهور.
وشهدت الأمسيات الثقافية تناغمًا رائعًا للألحان والرقصات الشعبية التي قدمتها الفِرق الفنية من باكستان وإندونيسيا، مبرزة ثراء التراث الثقافي لكل دولة.
وتناوبت الفِرق على المسرح مُقدِّمةً عروضًا بأزياء تقليدية وأدوات موسيقية أصيلة؛ ما أضفى على الأجواء احتفالية مميزة، تفاعل معها الجمهور الذي استمتع بالفقرات المتنوعة للحفل.
وشملت فعاليات المهرجان ركنًا للأطفال، تضمَّن ألعابًا وأنشطة تفاعلية، تعزز الجانب الترفيهي والتعليمي، إضافة إلى ركن لتقديم الأطعمة التقليدية للدول المشاركة، أتاحت للزوار فرصة تذوُّق نكهات مختلفة من حول العالم.
ويهدف (موسم جدة 2024) من خلال مهرجان حفلات الجاليات الآسيوية إلى تعزيز التبادل الثقافي والحوار بين الشعوب، وإبراز دور الثقافة في توحيد المجتمعات، كما يسعى إلى دعم السياحة في جدة، وتقديم وجهة سياحية ثقافية جاذبة للزوار من مختلف الجنسيات.
وسيستمر (موسم جدة 2024) في تقديم حفلات وأمسيات ثقافية متنوعة خلال الأسابيع المقبلة، وستشارك فِرق فنية من دول آسيوية أخرى؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للاستكشاف الثقافي.
ويقدم مهرجان حفلات الجاليات الآسيوية تجربة ثقافية فريدة من نوعها، تجمع بين التراث الغني للدول الآسيوية وحماس الجمهور؛ ما يسهم في تعزيز التنوع الثقافي بين الجاليات الآسيوية في السعودية.
ويأتي المهرجان ضمن فعاليات (موسم جدة)، التي تسعى لتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب، من خلال تقديم فعاليات نوعية، تستهدف جذب الزوار، وتعزز من مكانة جدة كوجهة سياحية وثقافية رائدة؛ ما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 في مجالات الثقافة والسياحة والترفيه.