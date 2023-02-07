هوية وتاريخ وجودة.. رواد "القاهرة للكتاب": الأجنحة السعودية واكبت نهضة المملكة

جذبت أجنحة دور النشر الحكومية والأهلية السعودية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، زوار المعرض باختلاف شرائحهم وتخصصاتهم، الذين أكدوا أن إصداراتها ومطبوعاتها تثري أي فعاليات ثقافية بشكل عام، وتثري المكتبة والثقافة العربية والإسلامية بشكل خاص، كما تجسّد في الوقت ذاته تطور وازدهار حركة النشر في المملكة.