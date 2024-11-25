مجموعة نادرة تُعرَض لأول مرة.. "المكتبات" تنظم "معرض المخطوطات السعودي" في الرياض

ويسعى "معرض المخطوطات السعودي" إلى استضافة العديد من الزوار والمهتمين بالمخطوطات على مستوى محلي وإقليمي ودولي، سواءً كانوا من القُرّاء والباحثين، أو مُلّاك المخطوطات من الأفراد والمؤسسات، أو صُنّاع المحتوى الذي يتناسب مع هذا المجال، بالإضافة إلى منسوبي المكتبات السعودية والعالمية، والجهات ذات العلاقة، وذلك لتوسيع دائرة التركيز على هذا المجال الفريد، وإضفاء المزيد من التواصل للإبقاء على رونقه والاهتمام به.