"صياف الحربي".. الركن الأكبر في ساحات المحاورة الشعرية غاب عن "الملاعب" وترسخ في الذاكرة

وحرص الشاعر "صياف" على الجمع بين العمل العسكري ومواصلة الدراسة وإحياء الحفلات الشعرية، حيث كان يمني النفس كثيرًا في الجمع بين الشعر والتعليم حتى وصل المرحلة المتوسطة، لكنه انقطع عن الدراسة بسبب ظروف عمله وولعه بالشعر وانشغاله بمتابعة أمسياته، لكنه استفاد بمتابعة الشعر والشعراء وحبه الاطلاع على ما يقع بين يديه من كتب، مما انعكس على شخصيته، فعرف عنه قوة الألفاظ ورصانة العبارة، كلماته منتقاة وهو ذكي لماح وصاحب خاطر جريء.