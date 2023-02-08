مسرح "لينة رفحاء" يشهد أمسيتيْن شعريتيْن على هامش فعاليّات "شتاء درب زبيدة"

يشهد مسرح لينة بقرية لينة التاريخية التابعة لمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، مساء يومي الخميس والجمعة، أمسيتيْن شعريتيْن على هامش فعاليّات مهرجان "شتاء درب زبيدة" يشارك فيهما نخبة من شعراء النبط في المنطقة.
وتفصيلاً، يشهد مسرح لينة عند الساعة السادسة من مساء غدٍ الخميس الأمسية الشعرية الأولى لهذا الأسبوع يشارك فيها الشعراء: أحمد الطرقي، رضا حليس، سعد المطلق، ويقدمها المذيع عبدالله عايش.
وتُقام الأمسية الشعرية الثانية بعد غدٍ الجمعة، ويشارك فيها الشعراء: عيادة الجهيلي، خلف مشعان، فرحان القيران، ويقدمها المذيع عبدالله عايش.
فيما سيشهد سوق لينة الأثري عددًا من الفعاليّات والأنشطة المختلفة من أبرزها ركن الأسر المنتجة، وخيمة الربابة، والكافيه، والمطعم، وركن المشغولات اليدوية، حيث سيفتح أبوابه السوق أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية مهرجان "شتاء درب زبيدة" منتصف شهر مارس القادم.