مسرح "لينة رفحاء" يشهد أمسيتيْن شعريتيْن على هامش فعاليّات "شتاء درب زبيدة"

فيما سيشهد سوق لينة الأثري عددًا من الفعاليّات والأنشطة المختلفة من أبرزها ركن الأسر المنتجة، وخيمة الربابة، والكافيه، والمطعم، وركن المشغولات اليدوية، حيث سيفتح أبوابه السوق أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية مهرجان "شتاء درب زبيدة" منتصف شهر مارس القادم.