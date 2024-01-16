"البحث عن النور".. "إثراء" يجمع أكثر من 80 عملاً للفنان بيتر ساندرز

يأتي المعرض ضمن سلسلة المعارض الذي يقيمها مركز إثراء، حيث يهدف من خلاله إلى إيجاد تجارب جديدة بالعودة إلى حضارات عريقة تستنطق التاريخ وتستكشف التأثير عبر سرد قصصي بلغة بصرية تُحاكي رغبة المتلقي وذائقته الفنّية، لاسيما أن فضاءات المعرض تعود لذاكرة الماضي وتلوّح بأفق المستقبل، لما للفن من قدرة وتأثير لسرد التاريخ، ومما يبدو جليًا أن رحلة الفنان التصويرية التي بدأت عام 1950م تضمنت صوراً لمشاهير موسيقيين استطاع التقاط صورهم بشغفه الفنّي وحسه الإبداعي، قبل أن يُعلن إسلامه، إلى أن دخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة ما بعد الإسلام عام 1971م، فكان من أوائل المصورين العالميين الذي حظي بفرصة تصوير شعائر الحج من قلب مكة المكرّمة، ليستمر أكثر من 40 عامًا بين السفر والترحال داخل مدن وعواصم عربية إسلامية، بمحاولة منه لجمع تاريخ الحضارة الإسلامية حول العالم، ملتقطًا أكثر من 500 ألف صورة؛ يوثّق من خلالها ارتباطاً عميق بين مرحلتين بمكوّنات مختلفة.