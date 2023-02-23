الأول من نوعه.. انطلاق "مهرجان الكتاب والقراء" في 5 مواقع بالشرقية

ويسعى المهرجان إلى المزج بين التجارب المتعدّدة لتقديم مهرجان نوعي يليق بمكانة المنطقة الشرقية على خارطة الأدب والإبداع؛ منها حفلات غنائية، ومسرحيات الشارع، وعروض كوميدية، ومنصّات فنية موسيقية، وأمسيات شعرية، وعروض الفلكلور، والفنون البصرية، وسينما الشارع، وتحدّيات وسائل التواصل الاجتماعي في نطاق الأدب والمعرفة، وساحة للرسامين، وعروض الطهي الحي، إضافة إلى برنامج ثقافي يتضمّن نقاشات مع الأدباء في الصالون الأدبي، وورش عمل متخصصة، ومنطقة للطفل، وأجنحة تفاعلية في مواقع المهرجان الثلاثة التي تستلهم طرازَ المنطقة الشرقية المعماري في تصاميمها.