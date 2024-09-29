"الأمين العام لعناية" يدشن كتاب "حديث العقل" الذي سيخصص ريعه للمشاريع والبرامج الصحية

ودعا "المطيري" جميع الكتّاب والمبدعين إلى الانضمام إلى هذه المبادرة الإنسانية من خلال التبرع بريع كتبهم لصالح الأعمال الخيرية؛ لافتًا إلى أن هذا العمل ليس مجرد مساهمة؛ بل هو تجسيد حقيقي للمسؤولية المجتمعية التي نتحملها جميعًا، معًا يمكننا أن نُحدث تغييرًا إيجابيًّا، ونلهم الآخرين للقيام بالمثل؛ فلنكن جميعًا جزءًا من هذا المسعى النبيل.