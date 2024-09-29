"الأمين العام لعناية" يدشن كتاب "حديث العقل" الذي سيخصص ريعه للمشاريع والبرامج الصحية

في إطار احتفال جمعية "عناية" باليوم الوطني في مقرها، دشن الأمين العام الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، كتاب "حديث العقل" للكاتب مشاري بن محمد بن دليلة نائب الأمين العام الذي خصص ريعه لدعم مشاريع وبرامج جمعية عناية الصحية، والكتاب الآن متوفر في مكتبة جرير.
وأشاد "المطيري" بمؤلف الكتاب، وتبرعه بريعه لصالح الأنشطة الصحية للجمعية؛ لافتًا إلى أن مساهمة الكاتب القيمة تعكس روح التعاون والتكافل في مجتمعنا، وتسهم في إحداث فرق حقيقي في حياة الآخرين؛ مشيرًا إلى أنها مبادرة تستحق منا الشكر والتقدير، وأكد أنها مبادرة تستحق الشكر والتقدير، وتُعَد خطوة وقفية نرجو أن تكون بدايةً لساحة التنافس بين الكتّاب في دعم البرامج المجتمعية التي تسهم في خدمة المجتمع.
ودعا "المطيري" جميع الكتّاب والمبدعين إلى الانضمام إلى هذه المبادرة الإنسانية من خلال التبرع بريع كتبهم لصالح الأعمال الخيرية؛ لافتًا إلى أن هذا العمل ليس مجرد مساهمة؛ بل هو تجسيد حقيقي للمسؤولية المجتمعية التي نتحملها جميعًا، معًا يمكننا أن نُحدث تغييرًا إيجابيًّا، ونلهم الآخرين للقيام بالمثل؛ فلنكن جميعًا جزءًا من هذا المسعى النبيل.