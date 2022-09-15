مكتبة الملك عبدالعزيز تُحوّل إصداراتها للأطفال إلى لغة برايل

حوّلت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مجموعة من إصداراتها للأطفال إلى لغة برايل، وذلك بالشراكة مع جمعية العوق البصري (مبصرون)، حيث وفرت المكتبة مجموعة من قصص الأطفال للفئات العمرية ما بين (5 ـ 10) سنوات كانت قد أصدرتها من قبل وهي: (قعود، والعرضة السعودية، ومناسك الحج، وجدتي منيرة لا تخبز الحلويات، ورحلة لولا الأولى، وأبي: عندي سؤال، وما هو الحب؟).