بحضور تجاوز 222 ألفًا.. "بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024" تختتم نسختها الثانية

وحقّق البينالي بنسخته الثانية نجاحًا استثنائيًّا؛ إذ فاق عدد الزوار ضعف ما شهدته النسخة الأولى عام 2021، ليصل إجمالي عددهم إلى 222,341 زائرًا، 36.5% منهم من فئة الشباب "أقل من 32 عامًا"، من بينهم الأطفال "أقل من 18 عامًا"، كما يشار إلى أن 75% من الزوار كانوا من داخل المملكة.