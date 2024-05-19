هيئة المكتبات تفتتح أول بيت ثقافة بعد تطوير المكتبة العامة بالدمام بشكلها الجديد

ويضم البيت الثقافي في الدمام عدة مرافق موزعة على ثلاثة طوابق؛ ففي الطابق الأرضي يوجد المقهى، والمتجر، ومساحة التعلم الخاصة بالسيدات، بالإضافة إلى مساحة الطفل، والمسرح. وأما الطابق الأول فيوجد فيه مساحة للابتكار، واستديو للتصوير، ومنطقة التقنية، وغرف الاجتماعات، ومنطقة الحاسب الآلي، وأخرى للقراءة، والمصلى. ويضم الطابق الثاني المكتبة الرئيسية، ومكتبة اليافعين، إلى جانب مساحة هادئة، ومقهى، ومساحة للعمل المشترك.