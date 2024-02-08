ملتقى "قراءة النص 20" يناقش الخطاب الأدبي والنقدي في نادي جدة

وفي بحثه رصد الدكتور سلطان عاطف العيسى، تجربة "منتدى رواق السرد" في الأمسيات الإبداعية، من خلال قراءة فنية، مقدمًا دراسة موضوعية لطبيعة الأمسيات المنبرية التي قُدمت عبر منبر رواق السرد، والكشف عن أسماء الضيوف الذين أسهموا في تقديم الأمسيات، ومعرفة أطروحاتهم السردية، وإيضاح المحتوى السردي الذي قُدم في تلك الأمسيات السردية في جانبه الإبداعي والنقدي.