هيئة التراث: تسجيل وتوثيق 70 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار

وشملت المواقع الأثرية، المكتشفة حديثاً، مجموعة من مناطق المملكة، حيث كانت منطقة عسير الأكثر من ناحية العدد، بإجمالي 14 موقعاً، تلتها منطقة الجوف بـ 13 موقعاً، ومنطقة حائل ضمّت 12 موقعاً، إضافة إلى 11 موقعاً أثرياً بمنطقة جازان، كما تمّ تسجيل 7 مواقع في منطقة القصيم، و6 مواقع في المدينة المنوّرة، إضافة إلى موقعين أثريَّيْن في منطقة الرياض، فيما كانت المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرّمة حاضنة لموقع أثري وحيد لكل منطقة.