نوفمبر المقبل.. انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للفن الإسلامي في "إثراء"

يتزامن مع المؤتمر افتتاح معرض للحرف اليدوية الإسلامية، بالشراكة مع متحف دار الآثار (مجموعة الصباح) في الكويت، ويجمع بعضا ًمن أفضل القطع من ثلاث مجموعات خليجية قيّمة للفن الإسلامي، كما يضم المعرض أكبر شاشة حجرية منحوتة يدوياً تمّ صنُعها منذ تاج محل في القرن السابع عشر، إلى جانب 8 أعمال تمّ تكليفها خصيصاً، تشمل عدداً من التركيبات الكبيرة، لكبار الحرفيين من أنحاء الدولة الإسلامية، مثل: المملكة العربية السعودية، والمغرب، وإسبانيا، ومصر، وتركيا، وأوزبكستان، وماليزيا، وعدداً آخر من المقتنيات النادرة والأعمال المعاصرة.