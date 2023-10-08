السعودية تشارك في الدورة الخامسة لمعرض "تراثنا" للحِرف اليدوية والتراثية بمصر

وأشاد في ختام زيارته بجهود هيئة التراث الحاضرة في معرض "تراثنا" من خلال العديد من الحِرف والمنتجات التي تعكس التنوع الحِرفي الغني الذي تمتاز به المملكة، وما تتمتع به من تراث استثنائي.