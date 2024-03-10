ديوانية آل حسين التاريخية تُدشن كتاب "من ذكريات بطن الحوي"

نظمت ديوانية آل حسين التاريخية، بالتعاون مع جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، جامعة الملك سعود، مساء السبت، حفل تدشين كتاب "من ذكريات بطن الحوي" للكاتب عبدالعزيز بن سليمان الحسين، في فندوق أوليان.