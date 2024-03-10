ديوانية آل حسين التاريخية تُدشن كتاب "من ذكريات بطن الحوي"

نظمت ديوانية آل حسين التاريخية، بالتعاون مع جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، جامعة الملك سعود، مساء السبت، حفل تدشين كتاب "من ذكريات بطن الحوي" للكاتب عبدالعزيز بن سليمان الحسين، في فندوق أوليان.
جاء ذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والوالإعلاميين والباحثين الأكاديميين المهتمين بالتاريخ والتراث والموروث والمثقفين ونخبة من رجال المجتمع.
وقد استهل الحفل بدايته بعرض فيلم قصير يتحدث عن الكاتب ومحتوى الكتاب، ثم تلا ذلك كلمة المؤلف عبدالعزيز الحسين، الذي أكد أهمية حفظ الموروث الشعبي والعناية به.
ونوه لما يجده التراث السعودي من عناية واهتمام من القيادة الرشيدة، ممثلاً بهيئة التراث والتي أوجدت مساحة للمهتمين والمتخصصين والباحثين في التراث بالاستفادة من خبراتهم وثقافاتهم بهذا المجال.
وتطرق الكاتب للكتاب وما يحمله من مفردات اندثرت مع مرور الزمن، وسعيًا منه لتوثيقها كمرجعية ضمن الأرشيف التراثي الخاص بمنطقة الرياض.
وأدار الحفل الإعلامي بكر هذال، وتحدث د. محمد الربيع عن تاريخ الرياض وموروثه، ثم تحدث د. فايز العتيبي، عن أهمية توثيق اللهجات المحلية.
وتطرق د. عبدالرحمن الهزاع، إلى الحاجة للمعاجم لجميع مناطق المملكة لحفظ اللهجات المحلية والمفردات. واختتم الإعلامي الكبير جاسم العثمان، بحديث عن دور الإعلام في نشر الوعي بأهمية حفظ الموروث.
ودارت حوارات ومداخلات متنوعة لعدد من المثقفين أثرت حفل التدشين ليتحول لندوة حول الموروث الوطني.
وقُبيل ختام حفل التدشين وقع الكاتب عبدالعزيز الحسين، كتابه "من ذكريات بطن الحوي"؛ حيث تم توزيع نسخ من الكتاب على الحضور والتقاط الصور التذكارية.