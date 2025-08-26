ناشيونال جيوغرافيك تطلق فيلمًا وثائقيًا عن مملكة الأنباط بعنوان "كنوز الجزيرة العربية المنسية"

كما يبرز العمل إبداع الأنباط في ابتكار تقنيات متقدمة لإدارة المياه، تمثلت في قنوات محفورة بعناية لتجميع مياه الأمطار وتخزينها في صهاريج، وشبكة أنابيب متطورة في البتراء امتدت لمسافة سبعة كيلومترات بانحدار محسوب بدقة، إضافة إلى إقامة سدود لحماية المدن من السيول، فيما يقدم الفيلم صورة عن مكانة المرأة في المجتمع النبطي من خلال مشروع "إعادة بناء وجه هنات الذي أطلقته الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وأعاد تشكيل ملامح امرأة نبطية ثرية من سكان مدينة الحِجر قبل نحو ألفي عام، اعتمادًا على نقش صخري وهياكل عظمية مكتشفة، الأمر الذي يعكس بوضوح دور المرأة في التملك وإدارة شؤون الأسرة والمجتمع.