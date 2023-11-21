تبدأ بـ"الزامل" وتصل لحكم الرضى.. "المنّصدْ".. عادة نجرانية قديمة لإصلاح ذات البين

ثم يدخلونهم موقعهم الذي اتخذوه ويقدمون لهم القهوة ثم يردون على طلب العفو الذي أتى في الزامل بزامل آخر تخبرهم أبياته بأن الرضا قد تم، أو تتيح لهم معرفة ما هو الطلب الذي قد يحقق الإصلاح، لافتاً إلى أن هذه العادة من العادات الحميدة التي تسهم في بقاء المجتمع متماسكًا، وتحافظ على العلاقة الطيبة بين أفراده للتعايش بمحبة وإخاء في وطن الخير والسلام.