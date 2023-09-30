جناح "روشن" بــ"كتاب الرياض" يدعم الثقافة والفنون بـ3 فعاليات مبتكرة

وحول الفعاليات التي يحتضنها جناح روشن بالمعرض بيَّن "عاشور" أن الجناح يضم ثلاث فعاليات مبتكرة، الأولى: راوي "روشن"، الرجل الذي يرتدي ملابس تاريخية، وهو أحد الرواة المتخصصين في "روشن"، الذين يروون قصصًا تاريخية، تجمع بين الثقافة والقيم والعمارة والمساكن في السعودية سابقًا، وما تقدمه "روشن" حاليًا وفي مشاريعها المستقبلية، من تعزيز للقيم، والمساهمة المجتمعية، والتفاعل بين الجيران، وإحياء الحي السكني، إضافة إلى رواية قصص "روشن"، التي طورت داخل المجموعة، وتُروى في جناح "روشن" باللغتين العربية والإنجليزية.