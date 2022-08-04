دارة الملك عبدالعزيز تتسلم وثائق تاريخية من أسرة العوشن

ويبلغ عدد الوثائق (150) وثيقة تقريبًا، ويصل عمرها إلى نحو (80) عامًا، واشتملت على مخاطبات وبرقيات بينه وبين العديد من الشخصيات الاعتبارية، تتضمن تكليفه لمهام معينة؛ مما يدل على ما كان يحظى به من ثقة وتقدير.