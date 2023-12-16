وسط حضور جماهيري كبير.. "طليعة هجر" أول العروض المسرحية بمهرجان الرياض للمسرح

وتدور فكرة المسرحية؛ التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، حول محاولة لأنسنه تاريخ أرض الأحساء التي تشد إليها أحاسيس الحب والامتنان في رحلة يُستعذب فيها العذاب؛ حيث تمثل (طليعة) فتاة القرية التي يعشقها (هجر)، رجل الصحراء الشديد مدفوعاً بالعذوبة الدفينة في روحه إلى أن يتزوجها برضاها مقابل أن تتحول إلى صخرة في كهفه، لترفض ذلك المصير وتختار مرغمةً الزواج من (جواثا) في سبيل حماية قريتها من هجير الحب.