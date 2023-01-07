أمسية ثقافية وشعرية في تبوك بتنظيم "الريادة في الشعر والأدب"

ودعت الأمسية التي أدارها الإعلامي محمد آل فيه، بحضور عددٍ من المثقفين والمهتمين بالمجالين الشعري والأدبي من مختلف فئات المجتمع، إلى قراءة التراث الشعري السعودي قراءة تنقب عن الخبايا والخصائص الفنية واللغوية والأسلوبية للنصوص الأدبية والفكرية، للإفادة والإمتاع من الإرث اللغوي والجمالي، وفهم أن الشاعر متى ما كان متمكنًا من لغته، وبيئته، ومنها إلى محيطه المجاور، فهو بذلك قد ألم بثقافة أدبية لا تتطلب معها إتقانه لمختلف الثقافات ومساراتها.