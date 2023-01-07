أمسية ثقافية وشعرية في تبوك بتنظيم "الريادة في الشعر والأدب"

شهدت مدينة تبوك أمس، إقامة أمسية شعرية وأدبية أحيتها الشاعرة السعودية لولوة الدوسري، وحملت عنوان "الريادة في الشعر والأدب".
وافتتحت الأمسية التي نظمها الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة بمنطقة تبوك "مقهى سكيتش" بوصلةٍ موسيقية للعازفين عبدالله الزهراني، وخالد معوض، وتناولت مفهوم "الريادة الشعرية والأدبية" تناولاً منهجيًا وعلميًا، يكشف جماليات حضور الشعر والأدب، ويرصد مكوناته وأبعاده الدلالية في النصوص.
ودعت الأمسية التي أدارها الإعلامي محمد آل فيه، بحضور عددٍ من المثقفين والمهتمين بالمجالين الشعري والأدبي من مختلف فئات المجتمع، إلى قراءة التراث الشعري السعودي قراءة تنقب عن الخبايا والخصائص الفنية واللغوية والأسلوبية للنصوص الأدبية والفكرية، للإفادة والإمتاع من الإرث اللغوي والجمالي، وفهم أن الشاعر متى ما كان متمكنًا من لغته، وبيئته، ومنها إلى محيطه المجاور، فهو بذلك قد ألم بثقافة أدبية لا تتطلب معها إتقانه لمختلف الثقافات ومساراتها.
وواصلت الأمسية فقراتها باستعراض عددٍ من القصائد الشعرية للشاعرة لولوة الدوسري، التي تمثل غالبية نتاجها الإبداعي تفاعلاً مع دور الوطن في دعم وتمكين المرأة السعودية، مستعرضةً تجربتها الفنية، ومشاركتها المختلفة في عددٍ من المسابقات المحلية والخارجية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تجربتها في مسابقتي "شاعر المليون"، "وفرسان القصيد"، وفي الختام تم فتح باب المداخلات والنقاشات من الحضور ثم جرى تكريم المشاركين.