وقعته "فوزية العيوني" بثقافة الدمام.. "أدبي الطائف" يدشن ديوان حزن النخيل لـ"علي الدميني"

دشن النادي الأدبي الثقافي بالطائف، الديوان الأخير للشاعر الراحل، علي الدميني - رحمه الله -، الذي طُبع مؤخَّراً ضمن إصدارات أدبي الطائف، وذلك بمقر جمعية الثقافة والفنون بالدمام، وقد قامت، فوزية العيوني (زوجة الشاعر) بتوقيع الديوان، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، عبدالعزيز السماعيل، ومدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام، يوسف الحربي، والمسؤول المالي بالنادي، عبدالعزيز عبدالغني عسيري، ممثلاً للنادي، وعدد كبير من عائلة الدميني، ومثقفي ومثقفات المنطقة الشرقية، وشارك الفنان الموسيقي سلمان جهام بمقطوعات موسيقية أثناء حفل التدشين.