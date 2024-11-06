وقعته "فوزية العيوني" بثقافة الدمام.. "أدبي الطائف" يدشن ديوان حزن النخيل لـ"علي الدميني"

دشن النادي الأدبي الثقافي بالطائف، الديوان الأخير للشاعر الراحل، علي الدميني - رحمه الله -، الذي طُبع مؤخَّراً ضمن إصدارات أدبي الطائف، وذلك بمقر جمعية الثقافة والفنون بالدمام، وقد قامت، فوزية العيوني (زوجة الشاعر) بتوقيع الديوان، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، عبدالعزيز السماعيل، ومدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام، يوسف الحربي، والمسؤول المالي بالنادي، عبدالعزيز عبدالغني عسيري، ممثلاً للنادي، وعدد كبير من عائلة الدميني، ومثقفي ومثقفات المنطقة الشرقية، وشارك الفنان الموسيقي سلمان جهام بمقطوعات موسيقية أثناء حفل التدشين.
ووجه رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطاالله الجعيد، شكره لجمعية الثقافة والفنون بالدمام لاستضافتها حفل تدشين الديوان، مشيراً إلى أن الشاعر علي الدميني أول شاعر سعودي يحصل على جائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع، الصادرة عن نادي الطائف الأدبي الثقافي في دورتها الأولى عن التجربة الشعرية لعام 2013م.
وقدمت للديوان الدكتورة فوزية أبو خالد بعنوان (مطل أول على ديوان الشعر الأخير حزن النخيل)، وكتبت إهداءه فوزية العيوني منوهةً وفق توقعها أن القصائد بهذه الديوان كتبت بين عامي 2017- 2020م، كما نبَّهت أنها تتحمل مسؤولية تسمية جل قصائد الديوان نسبة لحصولها على معظم تلك القصائد غير معنونة.
الجدير بالذكر أن الديوان يقع في حوالي 162 صفحة، وتضمن بالإضافة إلى قصائد الديوان مجموعة من القراءات النقدية لعدد من كبار الأدباء والنقاد في شعر علي الدميني وتجربته الأدبية.