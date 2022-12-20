"أدبي الطائف" يقيم احتفالية باليوم العالمي للغة العربية.. ويحتفي بجهود شركائه       

أقام النادي الأدبي الثقافي بالطائف في أمسيته الخامسة والعشرين، ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022، احتفالية كبيرة باليوم العالمي للغة العربية لهذا العام، قُدّمت فيها فقرات وفعاليات منوعة، تضمَّنت فقرات عن العربية لغير الناطقين بها، ومعزوفات موسيقية، وقصائد عن اللغة العربية، ودور الشريك الأدبي، ومعرضًا تشكيليًّا.. وغيرها من الفعاليات.
وقدَّمت الحفل سناء الزهراني. وقد افتتح رئيس النادي عطا الله الجعيد والحضور المعرض التشكيلي المصاحب، الذي ضمَّ لوحات عن اللغة العربية والخط العربي، بإشراف الفنانة منيرة الحبسي، ثم تحدث رئيس جماعة فرقد الإبداعية، الدكتور أحمد الهلالي، بكلمة استعرض فيها أهم أدوار نادي الطائف الأدبي لعام 2022م؛ إذ أقام النادي 48 أمسية أدبية، جميعها منقولة عبر حساب النادي على تويتر، منها 26 أمسية في رحاب النادي، و22 أمسية عبر مساحة أدبي الطائف على تويتر. كما بلغ عدد المشاركين من الحضور72 مبدعًا، وعدد مشاركي الأمسيات الرقمية 20 مبدعًا، وبلغ عدد مديري هذه الأمسيات 48 مبدعًا.
وقدمت جماعة فرقد الإبداعية ثلاثة معارض تشكيلية مصاحبة للأمسيات، ووقّع المبدعون 12 إصدارًا في رحاب النادي. وعقد النادي دورة تدريبية في كتابة الشعر.
وقد جاوز حضور هذه الفعاليات 4500 مثقف في رحاب النادي.
كما قدم نادي كفاءات الثقافي فعاليتَين ضمن مبادرة الطائف عاصمة الشعر العربي، الأولى للشعراء الشباب، والثانية عن الرواية في منظومة قيمنا، وشارك فيهما ستة مبدعين، وحضرهما نحو 70 مهتمًا.
وقدَّم برنامج الشريك الأدبي، ممثلاً في مقهى مساحات مضيئة، ست فعاليات تحت المبادرة، شارك فيها سبعة مبدعين، وحضرها ما يزيد على 150 مبدعًا.
وألقى بعد ذلك الشاعر دخيل الله الحارثي نص (البيدر المحكي) الذي يقول فيه:
"يا بيدرَ الكلماتِ غنّى آدَمٌ
أسماءَهُ الأولى فخُلـِّدَ زرعُهُ
عربيةٌ فصحى تَمُدُّ دعاءَها
نحو السماءِ وللبريةِ نفعُهُ
لا حقلَ يشبههُ كنخلِ غَمامةٍ
يستطلع الرؤيا فيهمي رَيْعُهُ
تتطاول الكلمات تَمْرُ عذوقها
عالٍ يُطِلُّ من القَداسةِ جمعُهُ
ويحطُّ في وجعِ المجازِ ، لِمَن تُرى
يا مريمَ الكلماتِ يدنو فرعُهُ!"
وعن تحدي صعوبات تعلُّم اللغة العربية للناطقين بغيرها تحدَّث أمان الدين من الفلبين مشاركًا الحضور تجربته في تعلُّم اللغة العربية، ومكانتها في الفلبين، كما تحدث عن الجهود التي تبذلها الحكومة الفلبينية حديثًا في نشر اللغة العربية.
وألقى الشعراء (محمد أحمد الغامدي، عادل الحصيني وعائض الثبيتي) قصائد في تمجيد اللغة العربية.
وعلق الدكتور راشد القثامي على الأمسية مثنيًا على التنظيم، ومشيرًا إلى أن احتفالية النادي بيوم اللغة العربية كانت إبداعية بامتياز، ومتميزة عما سبقها من احتفائيات سالفة.
وقد منح حضور الفنان محمد زارع الشهري، والفنان عبدالرحمن الفارسي، وعزفهما المصحوب بالغناء باللغة العربية الفصحى، دفئًا للأمسية، وتفاعلاً من الحضور.
وقد شارك في الأمسية عدد من الفنانين التشكيليين والخطاطين بلوحات وأعمال فنية، تخلد اللغة العربية، هم: وحيد القرشي، إبراهيم الحارثي، إبراهيم الشهري، منيرة الحبسي، تهاني المقاطي، عادل الحارثي، سميرة القرشي، بيان باربود، د. عبدالعزيز الدقيم، فادية برناوي ويمنى الجمراني.
وفي الختام قدم الشاعر عمار البطحاني قصائد فصحى بلون المجس الحجازي، نالت إعجاب واستحسان وتفاعل الحضور.
وقد شارك رئيس النادي عطا الله الجعيد، وناصر الزهراني مدير العلاقات العامة في شركة العبيكان القابضة، ورئيس جماعة فرقد الإبداعية الدكتور أحمد الهلالي، في تكريم الضيوف بإهدائهم الدروع، وشهادات التقدير.