"أدبي الطائف" يقيم احتفالية باليوم العالمي للغة العربية.. ويحتفي بجهود شركائه       

وقدَّمت الحفل سناء الزهراني. وقد افتتح رئيس النادي عطا الله الجعيد والحضور المعرض التشكيلي المصاحب، الذي ضمَّ لوحات عن اللغة العربية والخط العربي، بإشراف الفنانة منيرة الحبسي، ثم تحدث رئيس جماعة فرقد الإبداعية، الدكتور أحمد الهلالي، بكلمة استعرض فيها أهم أدوار نادي الطائف الأدبي لعام 2022م؛ إذ أقام النادي 48 أمسية أدبية، جميعها منقولة عبر حساب النادي على تويتر، منها 26 أمسية في رحاب النادي، و22 أمسية عبر مساحة أدبي الطائف على تويتر. كما بلغ عدد المشاركين من الحضور72 مبدعًا، وعدد مشاركي الأمسيات الرقمية 20 مبدعًا، وبلغ عدد مديري هذه الأمسيات 48 مبدعًا.