"الفنون البصرية" تحتفي بإطلاق كتالوج معرض الجناح المشارك في بينالي البندقية 2022

ويعد مهند شونو، فنانًا بصريًا متعدد التخصّصات مقيمًا في الرياض، تخرّج بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران. وعُرِضت أعماله ضمن معارض فردية أقيمت في غاليري أثر بجدة، ومجلس الفن السعودي بجدة، وكونستلر هاوس بيثانين في برلين، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي – إثراء بالظهران.