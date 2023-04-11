"ثقافة أبها" تختتم فعالياتها الرمضانية بأمسية "سيرة ومسيرة"

اختتمت جمعية الثقافة والفنون بأبها، فعالياتها الرمضانية، بأمسية تحت عنوان "سيرة ومسيرة"، ضمن مبادرة "أجاويد" التي أطلقها أمير منطقة عسير.
وتحدّث الفنانون التشكيليون: مفرح عسيري، وماجد عسيري، وشريفة سحيم، وندى آل سالم، خلال الأمسية التي أدارها الإعلامي سعيد محيا؛ عن مسيرتهم في الفن التشكيلي.
ونوّه المتحدّثون إلى الدور الكبير الذي أسهمت به جمعية الثقافة والفنون وقرية المفتاحة للفنون، في دعم وتشجيع محبّي هذا الفن في التجربة والممارسة، عبر تجهيز مراسم ومعارض فنية ولقاءات مع كبار الفنانين السعوديين والعرب؛ مما يوفر احتكاكًا إبداعيًّا ينعكس على الرفع من مستوى المخرجات من لوحات مختلفةِ المدارسِ والمناهج الفنية.
ولفتوا إلى تأثير توسع هيئة الفنون البصرية في دعم توسع المشهد البصري السعودي، ليكون وسيلة تعبير مجتمعية مستمرة يشترك فيها كل ممتهني الفن التشكيلي؛ لتنمية وتحريك الاقتصاد الفني الوطني.
وفي نهاية الأمسية قدّم مدير الجمعية أحمد السروي، قبل أن يكرم المشاركين؛ شكرَه للمتحدّثين ولجميع من شارك في فعاليات ثقافة وفنون أبها الرمضانية، عبر العروض المسرحية والأمسيات الحوارية والمعارض والورش الفنية، والتي وفّرت لجميع مُحبّي المثقّفين والفنانين فرصَ الالتقاء وتبادل الخبرات والمهارات.