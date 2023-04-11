"ثقافة أبها" تختتم فعالياتها الرمضانية بأمسية "سيرة ومسيرة"

ونوّه المتحدّثون إلى الدور الكبير الذي أسهمت به جمعية الثقافة والفنون وقرية المفتاحة للفنون، في دعم وتشجيع محبّي هذا الفن في التجربة والممارسة، عبر تجهيز مراسم ومعارض فنية ولقاءات مع كبار الفنانين السعوديين والعرب؛ مما يوفر احتكاكًا إبداعيًّا ينعكس على الرفع من مستوى المخرجات من لوحات مختلفةِ المدارسِ والمناهج الفنية.