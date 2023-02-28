المرأة "هينة" ومدافن منحوتة بالجبال.. "الحِجر".. كنوز أثرية بالعلا تحكي قصصًا تاريخية

ويتعرّف الزوار عند قدومهم إلى منطقة الحِجر على المرأة النبطية "هينة"، التي توفيت منذ أكثر من 2000 عام، وأعيد مؤخرًا تشكيل ملامح وجهها؛ باستخدام التقنيات الحديثة، ليتم عرضها في مركز الزوار، بعد ذلك ينتقلون لعدد من الحافلات السياحية والسيارات والعربات التي تجرها الخيول، باتجاه الحِجر، حيث يستقبلهم الراوي المحلّي؛ ليحكي لهم القصص التاريخية للحضارات التي مرّت على تلك المنطقة.