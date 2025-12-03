أمسية شعرية أولى لفرقد في أدبي الطائف تجمع سبعة شعراء وتكتشف مواهب شابة

ضمن فعاليات جمعية الثقافة والفنون بالطائف، وبالتعاون مع مبادرة الشريك الأدبي، أقامت جماعة فرقد الإبداعية أمسية شعرية مميزة شارك فيها سبعة من شعراء وشواعر فرقد، هم: الشاعر أحمد الخديدي، والشاعرة خديجة السيد، والشاعر طاهر الثقفي، والشاعر عاصم الزهراني، والشاعر عبدالله السفياني، والشاعر محمد المجممي، والشاعر مطلق المرزوقي.
وقدّم الشعراء خلال الأمسية قصائد وطنية ووجدانية أطربت الحضور، وشكّلت لوحة شعرية ثرية تنوعت في مضامينها وصورها الإبداعية.
وفي إطار اكتشاف المواهب، شارك الشاعران الشابان رشاد عدنان السبحي ومحمد البقمي بقصيدتين وطنيتين، نالتا تفاعلًا وإعجابًا من الحضور.
وشهدت الأمسية مداخلات من عدد من الحضور الذين أثنوا على المستوى الفني واللغوي للقصائد، ومن أبرز المتداخلين: الدكتور أحمد الهلالي، ويبات فايد، والدكتور حمدان الحارثي، ومحمد سعد الثبيتي.
وفي ختام الأمسية، كرّم عطا الله الجعيد، رئيس جمعية أدبي الطائف، الشعراء المشاركين، والتُقطت الصور الجماعية التذكارية.
الجدير بالذكر أن هذه الأمسية هي الأولى لجماعة فرقد خلال هذا الموسم، ومن المقرر أن تُقام أمسيتان شعريتان إضافيتان قريبًا بمشاركة أسماء جديدة من الشعراء والشواعر.