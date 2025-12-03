أمسية شعرية أولى لفرقد في أدبي الطائف تجمع سبعة شعراء وتكتشف مواهب شابة

ضمن فعاليات جمعية الثقافة والفنون بالطائف، وبالتعاون مع مبادرة الشريك الأدبي، أقامت جماعة فرقد الإبداعية أمسية شعرية مميزة شارك فيها سبعة من شعراء وشواعر فرقد، هم: الشاعر أحمد الخديدي، والشاعرة خديجة السيد، والشاعر طاهر الثقفي، والشاعر عاصم الزهراني، والشاعر عبدالله السفياني، والشاعر محمد المجممي، والشاعر مطلق المرزوقي.