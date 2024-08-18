"الدارة" تعزّز "معرض عسير" بمخطوطات نادرة تبرز تاريخ المنطقة وعمقها الحضاري

تشارك دارة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع مركز تاريخ عسير، في الاحتفاء بالإرث التاريخي للمنطقة واستكشاف عمقها الحضاري، عبر مجموعة متنوّعة من المعروضات والندوات الحوارية المتخصّصة، ضمن مشاركتها في "معرض مخطوطات عسير"، الذي يستضيفه بيت الثقافة في محافظة أحد رفيدة برعاية هيئة التطوير.
وتستعرض الدارة خلال مشاركتها مجموعة من المقتنيات التاريخية النادرة التي تضم صوراً تعرضها في قسم الصور التاريخية، إلى جانب مخطوطات تعرضها لأول مرة تبرز جزءاً من تاريخ المنطقة المدوّن ضمن قسم المخطوطات ومخطوطات عسير.
وتنظم الدارة، بالشراكة مع مركز تاريخ عسير، جلسات حوارية وأنشطة عدة، بمشاركة خبراء ومتخصّصين يتناولون المخطوطات وقيمتها التاريخية، وورشاً لكيفية ترميم الوثائق القديمة، وكذلك جلسات لتسجيل التاريخ الشفوي للمنطقة.
تأتي مشاركة الدارة بوصفها من الشركاء في تنظيم هذا المعرض، وانطلاقاً من حرصها على إبراز تاريخ وثراء المنطقة وذاكرتها، حيث يستمر المعرض حتى الخامس من شهر سبتمبر المقبل.