"الدارة" تعزّز "معرض عسير" بمخطوطات نادرة تبرز تاريخ المنطقة وعمقها الحضاري

تشارك دارة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع مركز تاريخ عسير، في الاحتفاء بالإرث التاريخي للمنطقة واستكشاف عمقها الحضاري، عبر مجموعة متنوّعة من المعروضات والندوات الحوارية المتخصّصة، ضمن مشاركتها في "معرض مخطوطات عسير"، الذي يستضيفه بيت الثقافة في محافظة أحد رفيدة برعاية هيئة التطوير.