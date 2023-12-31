"هيئة فنون العمارة والتصميم" تطلق جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني في نسختها الأولى

تأتي الجائزة لتسهم في تحقيق أهداف الميثاق في تعزيز المشاريع العمرانية ذات الامتياز، حيث تشمل ثلاثة مسارات، وهي: مسار (المشاريع المبنيّة) لملاك المشاريع وشركات التصميم، ومسار (المشاريع غير المبنيّة) لشركات التصميم، ومسار (مشاريع الطلاب) لطلاب الجامعات، مع اعتبار الشروط التفصيلية المتعلقة بكل مسار، وخضوع المشاركات للتقييم وفق معايير واضحة.