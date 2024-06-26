بصفتها "ضيفَ شرف".. المملكة تطلق جناحها بمعرض سيئول للكتاب 2024

وعلى مدى خمسة أيام ستقدم الهيئة برنامجًا ثقافيًّا متنوعًا، سواء في الجناح السعودي أو المسرح الرئيس للمعرض، بمشاركة نخبة من الأدباء والكتّاب، يشمل جلسات حوارية، وندوات عن موضوعات متنوعة أبرزها تاريخ المملكة وآثارها، والأديبات السعوديات، وإسهام اللغة في نقل القيم الثقافية والتقاليد والأعراف المجتمعية وتشكيل الهوية، والسمات المشتركة بين اللغتين والثقافتين الكورية والعربية، والتفاعلات التاريخية والمعاصرة بين الثقافتين، بما في ذلك التجارة والسفر والتبادلات الثقافية وتأثيرها على اللغة.