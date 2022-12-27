"النادي الأدبي" يختتم فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022

امتلأت قاعة أدبي الطائف الشتوية، بعدد كبير من الحضور على الرغم من انخفاض درجة الحرارة في الأمسية 26 من أماسي فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022، التي تنظمها جماعة فرقد الإبداعية بأدبي الطائف، مستضيفةً عددًا من شعراء جماعة عبقر الأدبية بنادي جدة الأدبي، وهم: الدكتور يحيى الزبيدي، والدكتورة مها محمد العتيبي، وعبد الملك الخديدي، وعامر الجفالي.
وافتتح رئيس النادي عطاالله الجعيد المداخلات، بشكر الضيوف من جماعة عبقر الأدبية، على حضورهم، كما نوه بأنه ستُقام أمسية ختامية مساء الثلاثاء المقبل لتكريم المساهمين في إنجاح فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022، من منسوبي النادي، ومن أعضاء جماعة فرقد الإبداعية، كما رحب بحضور الأديب الدكتور فوزي خضر الذي ألقى إحدى قصائده في مداخلته، ثم تداخل كل من رئيس جماعة فرقد الإبداعية الدكتور أحمد الهلالي ويبات علي فايد وخالد قاسم، ثم شارك الجعيد، الدكتور أحمد الهلالي في تكريم الضيوف بإهدائهم الدروع، وشهادات التقدير.
واختتمت الأمسية بتوقيع الدكتورة مها العتيبي ديواني: (حنين بين قوسين)، و(اشددْ بكفِّكَ أحلامي فقد أصلُ).