"السرد الحكائي" بين الأدب والسينما.. في "معرض جدة للكتاب"

وأكدت أن من الأسباب التي جعلت المخرجين يعتمدون على المونتاج هو توفير التنوع وتغيير المناظر، والتخلص من المقاطع غير المرغوب فيها، وإثارة الحدث، ومن القصائد المطولة التي اعتمدت على المونتاج قصيدة "سحيم" لغازي القصيبي، حيث نجد بها مشاهد درامية وحدثًا تاريخيًّا ورؤية حكائية.