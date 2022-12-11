"السرد الحكائي" بين الأدب والسينما.. في "معرض جدة للكتاب"

استعرضت أستاذة الأدب الدكتورة فايزة الحربي، التقنيات السينمائية في بناء النص الأدبي، موضحةً أن النص الأدبي يعتمد على السيناريو بتقنية سينمائية، وهو المخطط الأساس والوثيقة المرجعية التي يعتمد عليها المخرج.
وأوضحت الحربي خلال ورشة العمل التي أُقيمت ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض جدة للكتاب 2022، أن السيناريو قائم على الجانب اللغوي، ويعد تلاقيًا بين الأدب والسينما، ولا يختلف عن إعداد السيناريو الفيلمي، حيث يعتمد على الفعل والحركة وتعدد المشاهد التصويرية.
وأشارت إلى أن هناك الكثير من الشعراء الذين استفادوا من السيناريو في كتابة شعرهم، فالقصيدة المطولة (أقوال جديدة عن حرب البسوس) لأمل دنقل، استفادت من السيناريو في انعكاس الأحداث وتنقلاته، وكذلك استفيد من هذه التقنيات في قصيدة (شنق زهران) بشكلٍ جمالي وغنائي، إضافةً إلى أسلوب البناء السردي للقصيدة".
واستطردت الدكتورة الحربي: "ومن ضمن التقنيات المونتاج الذي استفادت منه الفنون الأدبية، سواءً رواية أو شعرًا، ووظفته حتى أصبح أحد أجزائه المهمة في الرواية والقصائد المطولة".
وأكدت أن من الأسباب التي جعلت المخرجين يعتمدون على المونتاج هو توفير التنوع وتغيير المناظر، والتخلص من المقاطع غير المرغوب فيها، وإثارة الحدث، ومن القصائد المطولة التي اعتمدت على المونتاج قصيدة "سحيم" لغازي القصيبي، حيث نجد بها مشاهد درامية وحدثًا تاريخيًّا ورؤية حكائية.